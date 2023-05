© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato d’emergenza in Emilia Romagna è un segnale che il governo ha voluto dare per dimostrare la grande attenzione alla situazione in corso nella regione. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg4”. “Colgo l’occasione per ringraziare la protezione civile e i nostri vigili del fuoco che stanno aiutando la popolazione delle località colpite”, ha detto. (Res)