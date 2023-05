Sudan: Casa Bianca, per il momento nessuna sanzione da annunciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno nuove sanzioni da annunciare contro le parti coinvolte del conflitto in Sudan. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Per il momento non abbiamo nuove sanzioni da annunciare”, ha detto, dopo che il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato in una nota di avere firmato un ordine esecutivo che consente l’approvazione di sanzioni e misure economiche restrittive nei confronti di chi mette a rischio la pace e la stabilità nel Paese africano. (Was)