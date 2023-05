Italia-Francia: Malan (Fd’I), da ministro Darmanin grossolana interferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin contro il nostro governo sulla gestione dell'emergenza migranti “sono del tutto fuori luogo e indegne del ministro di una grande nazione”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “A prenderle sul serio – ha proseguito – si tratterebbe di una grossolana interferenza, ma più che altro denotano una inadeguatezza al ruolo”. “Le parole del ministro – ha sottolineato – stonano in maniera pesante con quei principi di solidarietà e di cooperazione ai quali è improntato il Trattato del Quirinale. Accusare il governo Meloni di essere incapace nel gestire le ondate di migranti che dall'insediamento di questo esecutivo si stanno abbattendo sul nostro Paese è non solo ingeneroso ma soprattutto infondato”. “E' soltanto grazie a questo governo – ha aggiunto – se l'Europa sta finalmente prendendo consapevolezza dell'emergenza migranti, considerando la frontiera italiana come europea e quindi da difendere attraverso politiche che coinvolgano l'intera Ue. E bene ha fatto il nostro ministro degli Esteri Tajani ad annullare la visita in Francia. Ormai è finito il tempo in cui c'era qualcuno che dichiarava che Parigi poteva essere considerata la capitale dell'Italia. Anche perché con i gravi disordini che affliggono da mesi la Ville Lumière sarebbe forse poco agevole frequentarla”. “A questo – ha concluso – dovrebbe dedicarsi il ministro Darmanin, tanto più che non è all'altezza di gestire i rapporti italo francesi, che noi desideriamo cordiali, come è naturale tra buoni vicini". (Rin)