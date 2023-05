Siria-Iran: incontro a Damasco per rafforzare la cooperazione nel settore finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Siria, Kinan Yaghi, ha incontrato oggi il ministro dell'Economia e delle Finanze iraniano, Ehsan Khandozi, per discutere del rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria tra i due Paesi. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa siriana “Sana”, spiegando che l’incontro è avvenuto nella sede del ministero delle Finanze a Damasco. Durante il colloquio, Yaghi ha sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni strategiche tra Siria e Iran e di consolidare la cooperazione nel settore nel settore assicurativo, bancario, doganale, fiscale e tributario. Da parte sua, il ministro Khandozi ha evidenziato l'importanza di ampliare le prospettive di cooperazione in tutti i settori finanziari, in particolare in quello assicurativo. Khandozi ha inoltre aggiunto che Teheran intende continuare a rafforzare le relazioni bilaterali in quanto i due Paesi “perseguono interessi comuni”. Entrambe le parti hanno convenuto di adottare “tutte le misure necessarie per rafforzare le relazioni economiche al fine di promuovere gli scambi commerciali e trarre vantaggio dalle esperienze iraniane, in particolare in ambito tecnologico”. L'incontro rientra nel quadro della visita a Damasco del presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, la prima da parte di un presidente iraniano dallo scoppio della guerra nel 2011. (segue) (Lib)