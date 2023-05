Milano: Truppo (Fd'I), tema ambientale sparito da area B, interessano solo gli ingressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo sette mesi "il tema ambientale è sparito dagli interessi di area B e giunta, con attenzione totalmente rivolta al numero di veicoli che entrano in città". Lo ha detto Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, prendendo la parola durante la seduta consiliare di oggi. "Si discute squisitamente del numero di veicoli di chi entra e esce dalla città. È sconcertante, se pensiamo al fatto che le forti limitazioni alla cittadinanza si dovevano accompagnare a un monitoraggio ambientale", ha proseguito. "Lo scopo di area B - ha aggiunto Truppo - è quindi cambiato, e questo ci porta a delle considerazioni: Se da oggi si interessano solo ingressi e uscite, non ci saranno più discorsi sui motori che tengano. Potremo vietare qualsiasi tipo di mezzo perché riscontriamo solo il dettaglio di ingressi e uscite. Inoltre non siamo in grado di comprendere quali sono gli effetti sulla città e le categorie maggiormente colpite da questi divieti". "Pare che l'area più oltranzista di chi ritiene che l'auto sia un mezzo da demonizzare - ha poi concluso - voglia andare a colpire anche gli ingressi notturni e serali. Questo monitoraggio dei dati ambientali ovviamente non ci mette al riparo da eventuali ipotesi di ingressi a pagamento", cosa di cui tuttavia, ha specificato lo stesso Truppo, non si è ancora parlato. (Rem)