Migranti: Foti (Fd'I), da governo francese accuse inaccettabili e gratuite

- "Inaccettabili e soprattutto gratuite le accuse rivolte dal ministro degli interni francese Darmanin al presidente Meloni. Il governo transalpino farebbe bene a pensare ai propri problemi, tra cui il dissenso popolare scaturito da scelte su pensioni e altri provvedimenti, su cui il governo italiano non ha aperto bocca nel pieno del rispetto dell'autonomia francese. Constatiamo poi che più volte la Francia si è permessa di entrare nel merito di questioni e scelte politiche squisitamente italiane, bollando la nostra Nazione come 'disumana' in merito alla gestione degli immigrati irregolari, che lo Stato francese puntualmente respinge alle frontiere. In ogni caso, riteniamo che non spetti ad un ministro francese emettere giudizi sull'operato del nostro presidente del Consiglio su argomenti e scelte di cui risponde al popolo italiano. Bene la scelta del ministro Tajani che in questo clima ha deciso di annullare l'incontro con il suo omologo". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)