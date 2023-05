Brasile: big data, istituto statistica firma accordo con centri in Cina, Emirati e Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto nazionale di statica del Brasile (Ibge), centro regionale di riferimento delle Nazioni unite per i big data in America Latina e nei Caraibi, ha firmato un accordo di cooperazione con gli altri centri regionali Onu con sede in Cina, Emirati Arabi Uniti e Ruanda. Lo riferisce Ibge in una nota. "I centri regionali contribuiscono all'avanzamento dell'uso dei big data nella produzione statistica, promuovendo la formazione e incoraggiando i partenariati tra i vari istituti di statistica delle regioni del pianeta, con l'obiettivo di contribuire alla modernizzazione della produzione di statistiche ufficiali attraverso l'uso di big data e data science", si legge nel comunicato. L'accordo è stato firmato nell'ambito della quarta edizione del World data forum delle Nazioni unite tenutosi a Hangzhou, in Cina. Al centro dei dibattiti temi come l'innovazione, la cooperazione e il miglioramento della credibilità dei dati a livello internazionale. (Brb)