Roma: M5s Municipio III, chiesto consiglio tematico su nuova Fascia Verde, Aula ferma da settimane

- Il Movimento 5 stelle del Municipio III, insieme alle altre forze d'opposizione, "ha chiesto un Consiglio straordinario tematico sulla nuova Fascia verde. L'Ufficio di presidenza municipale non convoca né una conferenza dei capigruppo né un Consiglio da due settimane; nel mese di aprile è stato convocato in una sola occasione, il 20: una situazione anormale, mai accaduta durante la nostra amministrazione". Così in una nota Dario Quattromani e Marina Battisti, consiglieri M5s al Municipio Roma III. "Da 18 mesi a questa parte i Consigli che non si sono tenuti sono ormai parecchi. È un segnale di quanto l'attuale maggioranza sia assente, al punto che spetta alle opposizioni farsi carico di coinvolgere i cittadini nelle decisioni più importanti che riguardano il loro territorio. Il Consiglio tematico ci permetterà infatti di avere un confronto con la popolazione, che ha chiaramente interesse a sapere come sarà impattata la propria quotidianità nel breve, medio e lungo periodo. Su un tema delicato come quello della mobilità, la politica deve garantire la maggiore partecipazione e trasparenza possibili: speriamo che la maggioranza abbia l'accortezza di far ripartire i lavori d'Aula, invitando anche gli assessori capitolini competenti", conclude.(Com)