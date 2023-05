Lavoro: Cavallaro (Cisal), bene governo su alleggerimento carico fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cisal mostra estremo interesse verso la proposta del governo riguardante un possibile alleggerimento del carico fiscale sulle retribuzioni. Ritengo che sia il momento di attivare un confronto per discuterne in modo ampio. Più in generale ritengo che non sia più differibile costruire un sistema fiscale che si integri con la contrattazione collettiva per conciliare incentivi e sgravi mirati ad incrementare le retribuzioni nette, con il potenziamento della produttività e di sistemi virtuosi di welfare aziendale". Lo dice in una nota il segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro. (Com)