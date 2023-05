Piemonte: censite quasi 66 mila coperture in amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 66 mila le coperture in amianto censite in Piemonte. Lo ha specificato l’assessore all’Ambiente Marnati in quinta Commissione, nel corso dell’informativa sullo stato di attuazione del Piano regionale amianto, richiesta dal consigliere di Europa verde. "La parte ambientale del Piano, articolata in più sezioni, spazia dalla mappatura dell'amianto di origine naturale ed antropica, alla bonifica dei siti, sino allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto - ha affermato Marnati. Tutti i dati rilevati confluiscono in un unico database, il 'Portale Amianto', gestito da Regione Piemonte e Arpa Piemonte, che comprende anche la mappatura dell’amianto naturale. Tale mappatura diventerà presto un quadro dinamico, non solo sullo stato delle verifiche, ma anche sull'attuazione degli interventi di rimozione dell'amianto", ha concluso.(Rpi)