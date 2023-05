Germania: l'affare “Testimone di nozze” scuote il ministero dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affare “Testimone di nozze” scuote il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ed è diventato una questione “politicamente esplosiva” per il suo titolare, Robert Habeck. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, ricordando che si tratta di sospetti di favoritismi al dicastero. Le onde d'urto del caso si propagano a colpire anche i Verdi, di cui Habeck è esponente, già criticati come autoproclamati guardiani della questione morale in Germania. La vicenda ha come protagonisti il sottosegretario all'Economia e alla Protezione del clima Patrick Graichen, considerato tra le figure più influenti al dicastero di Habeck, e Michael Schaefer, suo testimone di nozze. In particolare, Graichen è stato direttamente coinvolto nella candidatura di Schaefer a presidente dell'Agenzia per l'energia tedesca (Dena), destando sospetti di favoritismi dato il legame tra i due e la loro comune militanza nei Verdi. Soltanto successivamente il sottosegretario ha informato Habeck di questo conflitto di interessi. La nomina del presidente della Dena è stata quindi sospesa, mentre sia il ministro dell'Economia e della Protezione del clima sia Graichen hanno definito la vicenda “un errore”. Tuttavia, il caso ha riacceso le polemiche sul sottosegretario e sul familismo nei Verdi. Prima che Graichen entrasse al ministero, era stato suo cognato Michael Kellner, anch'egli esponente degli ecologisti, a essere nominato sottosegretario nella stessa amministrazione. Questa parentela aveva portato i critici a denunciare la presenza di un “clan Graichen-Kellner” ai vertici del ministero dell'Economia e della Protezione del clima. (segue) (Geb)