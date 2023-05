Germania: l'affare “Testimone di nozze” scuote il ministero dell'Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota “Ard”, Graichen è una figura essenziale nel dicastero, “l'uomo di Habeck per la transizione energetica”. Lo stesso ministro ha più volte elogiato il suo collaboratore, spingendosi ad affermare che “ha salvato la Germania da una grave crisi dell'energia”. In particolare, Habeck ha assegnato a Graichen il merito di aver assicurato l'approvvigionamento di gas per il Paese, di aver evitato il fallimento del gruppo per l'energia Uniper e della riattivazione delle centrali elettriche a carbone. È in questo contesto che scoppia “l'affare Testimone”, con l'Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione al Bundestag, che è partita all'attacco di Habeck e dei Verdi minacciando di chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso. In questo modo, i popolari mirano a Graichen per colpire sia il ministro dell'Economia e della Protezione del clima sia la sua politica per la transizione energetica. (segue) (Geb)