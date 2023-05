Germania: l'affare “Testimone di nozze” scuote il ministero dell'Economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il deputato della Cdu Tilman Kuban ha dichiarato che il dicastero guidato dagli ecologisti “deve essere il guardiano dell'economia sociale di mercato e non deve dare l'impressione di un negozio self-service verde”. Tanto più che Habeck ha sempre sottolineato di lavorare contro ogni forma di corruzione e per la trasparenza. Kuban ha quindi auspicato che Graichen riesca a dissipare le accuse di favoritismi a suo carico. In caso contrario, ha avvertito la parlamenta cristiano-democratica Gitta Connemann, il Bundestag dovrà costituire una commissione d'inchiesta per far luce sul caso. “È in questione l'integrità dello stesso ministro dell'Economia”, ha dichiarato il segretario generale della Cdu, Mario Czaja, che ha denunciato la presenza di “un piccolo clan familiare” intorno ad Habeck, “dove tutti sono imparentati”. Per Czaja, da queste connessioni derivano “tutte le str...” compiute dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima: dal freno al prezzo del gas alla legge sui sistemi di riscaldamento e alla chiusura definitiva delle centrali nucleari. (Geb)