Ue: commissaria McGuinness, non sono preoccupata da una frammentazione dei flussi di capitale

- Il mondo finanziario è diverso alla luce delle sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, ma la frammentazione non deve preoccupare. Lo ha detto la commissaria europea per i servizi finanziari, Mairead McGuinness, allo Stato dell’Unione alla Badia Fiesolana. L’Occidente non ha reso il sistema finanziario internazionale un’arma, “è la parola sbagliata”. “Il nostro modo di mostrare solidarietà all’Ucraina è stato quello giusto”, ha aggiunto la commissaria. “Ovviamente viviamo in un mondo finanziario diverso alla luce delle sanzioni. E’ un fardello in più” ma “sulla frammentazione dei flussi dei capitali, non penso che sia eccessivamente dannoso stante quello che la Russia sta facendo”, ha continuato McGuinness. “Tutti abbiamo preoccupazioni ma siamo riusciti a indirizzare le sanzioni ai danni della Russia senza danneggiare i nostri sistemi finanziari. Dopo il Covid ero preoccupata ma, straordinariamente, l’Europa ha scoperto di essere più resiliente di quanto pensasse”, ha aggiunto la commissaria. (Res)