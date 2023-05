Bosnia: nel cantone di Tuzla inaugurata Fiera internazionale del turismo e dell'ecologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bosnia Erzegovina, Elmedin Konakovic, ha inaugurato oggi a Lukavac, città del cantone di Tuzla, la 21ma Fiera internazionale del turismo e dell'ecologia "List 2023", alla quale partecipano circa 150 espositori provenienti dalla Bosnia Erzegovina e da Montenegro, Slovenia, Serbia, Croazia, Turchia, Italia, Albania. Lo scrive l'agenzia di stampa "Fena". Nel suo intervento il presidente della Camera dei Rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina Denis Zvizdic ha sostenuto che la Fiera è importante per la Bosnia Erzegovina affinché venga riconosciuta "non solo nella regione ma anche in tutto il mondo". "Ci sono pochi Paesi al mondo che hanno una tale ricchezza naturale in relazione alla loro area e un tale patrimonio culturale e storico. Abbiamo più di 200 mila chilometri di corsi fluviali, 101 laghi, accessi al mare, il 50 per cento della nostra area è ricoperta da boschi, oltre duemila monumenti storico-culturali nazionali di numerose civiltà che sono state in queste zone e hanno lasciato il loro patrimonio materiale e spirituale. Abbiamo terra pulita e acqua pulita", ha dichiarato Zvizdic. (segue) (Seb)