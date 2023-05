Municipio Roma X: M5s, Ztl difende ambiente a scapito dei cittadini, maggioranza ne discuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "abbiamo ottenuto dalla capogruppo consiliare l'inserimento del nostro Ordine del Giorno, al fine di discutere la nostra richiesta di sospensione del divieto di circolazione disposto per le auto diesel euro 4 ed euro 5 nella cosiddetta fascia verde, a traffico limitato. Prendiamo atto, purtroppo, della scarsa disponibilità della maggioranza nel discutere in merito: respingendo la nostra domanda di prolungamento dell'orario del Consiglio, ci ha di fatto impedito di illustrare il nostro documento". Lo dichiarano, in una nota, i componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti. "La medesima opportunità - aggiungono - è stata esclusa anche per la lista Calenda, mentre il Gruppo Fd'I è riuscito a presentare la propria risoluzione, da noi emendata, comunque bocciata dalla maggioranza. La nostra è una proposta che si basa su un presupposto razionale: si può escludere o limitare un diritto, nella fattispecie il diritto di circolare liberamente, solo se si garantiscono modalità di sostituzione o interscambiabilità per lo stesso diritto". (segue) (Com)