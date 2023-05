Municipio Roma X: M5s, Ztl difende ambiente a scapito dei cittadini, maggioranza ne discuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile - proseguono gli esponenti del gruppo M5s in Municipio Roma X - vietare sic et simpliciter di usare la propria auto se non si hanno mezzi alternativi ad essa, è come dire: buttate la vostra auto ma non tutti possono permettersi di acquistarne una nuova. Si potrebbero contemperare le molteplici priorità, laddove possibile, avvicinandosi gradualmente ai diversi obiettivi, tutti ugualmente importanti. Si riuscirebbe a tutelare l'ambiente e nello stesso tempo difendere il diritto alla circolazione dei cittadini con il rafforzamento delle infrastrutture di mobilità pubblica, condivisa e dolce, e perché no, con misure di smart working per i dipendenti pubblici. Si potrebbero elaborare forme di sostegno economico per incentivare le famiglie a sostituire la propria auto con una eco-compatibile. Oggi invece, la maggioranza ha negato a noi ed all'opposizione tutta, la possibilità di un confronto costruttivo su questo argomento", concludono Ieva, Di Pillo e Paoletti. (Com)