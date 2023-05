© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Ue devono avere una visione comune del futuro. Lo ha detto l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, intervenendo all’evento “Ukraine: news from the frontlines”, tenuto all’ambasciata di Lituania a Roma. “In questo momento la volontà per una maggiore integrazione e per una cessione del potere a Bruxelles non è forte allo stesso modo in tutte le capitali europee”, ha osservato Elbling. (Res)