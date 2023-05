Turchia: funzionario Akp, stato di emergenza per le aree terremotate terminerà il 9 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del partito Giustizia e sviluppo (Akp) della Turchia, Ali Ihsan Yavuz, ha annunciato oggi che lo stato di emergenza, dichiarato dopo il terremoto avvenuto nella provincia di Kahramanmaras, nel sud del Paese, terminerà il 9 maggio. Yavuz lo ha riferito in un’intervista televisiva, ripresa dal quotidiano turco “Hurriyet”. Il presidente della Turchia e leader dell'Akp, Recep Tayyip Erdogan, il 7 febbraio scorso, aveva emesso un decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza “sulla base dell’autorità conferitaci dall’articolo 119 della Costituzione". Il parlamento turco aveva approvato, con i voti dell'alleanza di governo, uno stato di emergenza di tre mesi nelle dieci province meridionali colpite dal terremoto. In seguito all'approvazione parlamentare, lo stato di emergenza era entrato in vigore nelle province di Adiyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaras e Sanliurfa. Queste zone a sud del Paese erano state pesantemente colpite, il 6 febbraio scorso, da due scosse di terremoto di magnitudo 7,7 e 7,6. (Tua)