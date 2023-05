Francia: Barelli (FI), Darmanin pensi a problemi suo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gérald Darmanin, da ministro dell'Interno francese, pensi all'ordine pubblico e alla gestione dei migranti nel suo Paese. Abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini dei tumulti e delle proteste per la riforma delle pensioni, che hanno messo gravemente a rischio la sicurezza dei francesi per le strade e nei luoghi pubblici. Abbiamo visto cortei dare fuoco ai veicoli e spaccare le vetrine dei negozi in tante città, perfino a Place de la Concorde o nel centro di Parigi e malmenare la Polizia. Solo nella giornata del primo maggio abbiamo appreso, da una sua stessa dichiarazione, di ben 108 poliziotti rimasti feriti. Darmanin si occupi adeguatamente anche dei problemi legati alla immigrazione del suo paese, come la condizione dei migranti permanenti che stazionano nelle periferie francesi e vivono le contraddizioni di un sistema di accoglienza che dicono non funziona. Inutile, scorretto e grave utilizzare argomenti che non riguardano la Francia solo per distogliere l'attenzione da ciò che Darmanin non riesce a gestire. Se non fosse un Ministro dell'interno lo penserei solo sprovveduto. Purtroppo, le sue dichiarazioni, dato il ruolo, si traducono in offese inaccettabili verso l'Italia". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Com)