Sicurezza: assessore Lazio, priorità lotta alla criminalità, al lavoro per riattivare osservatorio

- La priorità è la lotta alla criminalità e nel Lazio si sta lavorando per la riattivazione dell'Osservatorio su legalità e sicurezza. Lo ha detto Luisa Regimenti, assessore al Personale, sicurezza urbana, polizia locale della Regione Lazio nel corso del convegno "Sicurezza, Sanità, Università", presso la sede della giunta regionale. La questione della sicurezza occupa ormai da alcuni anni "un ruolo importante nell'opinione pubblica e nel dibattito politico sul governo delle città. Oggi viviamo una nuova fase in cui la percezione di insicurezza è in crescita. Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini. Il concetto chiave è 'sicurezza integrata', una formula a cui dobbiamo dare una veste concreta - ha aggiunto l'assessore -. Dobbiamo agire prima che il crimine venga consumato, dunque su tutti quei fattori che possono aiutarlo a prevenirlo". La lotta al crimine organizzato "è al centro del lavoro di questa amministrazione regionale – ha continuato l'assessore - stiamo lavorando con il presidente Rocca per la riattivazione dell'Osservatorio su legalità e sicurezza della Regione Lazio, che sarà formato dai massimi esperti in materia". (segue) (Rer)