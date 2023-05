Sicurezza: assessore Lazio, priorità lotta alla criminalità, al lavoro per riattivare osservatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fenomeno mafioso "non bisogna mai abbassare la guardia e, anzi, dobbiamo moltiplicare l'attenzione anche in vista delle grandi sfide che abbiamo davanti - ha sottolineato Regimenti -. Ci attende il Giubileo del 2025 e abbiamo da spendere nel migliore dei modi le risorse del Pnrr. È chiaro che l'imponente flusso di risorse potrebbe stimolare diversi interessi da parte delle organizzazioni mafiose: l'azione preventiva e anticipatoria può permettere di scongiurare le infiltrazioni e assicurare che le imprese che accedono ai fondi non siano infiltrate". L'altra grande priorità è il tema della sicurezza in rosa: "lavorerò affinché nei Patti sulla sicurezza urbana siano incluse misure specifiche per la sicurezza delle donne - ha proseguito l'assessore Regimenti -. Dobbiamo lavorare sull'implementazione dei sistemi di videosorveglianza con l'utilizzo di nuove tecnologie: il più delle volte il loro pieno utilizzo si trova ad essere limitato da infrastrutture di comunicazione poco efficienti. Un altro fronte su cui lavoreremo è la mobilità nelle ore notturne con l'implementazione dei 'taxi rosa', una buona pratica che permette maggiore libertà e sicurezza di movimento", ha concluso l'assessore. (Rer)