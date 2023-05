Decreto Migranti: Rampelli (Fd'I), agenda europea è agenda Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'agenda europea è l'agenda Meloni. E' un segno di discontinuità che non si può trascurare. Così come le relazioni bilaterali per dare seguito alla strategia dello sviluppo, la presenza del governo in Tunisia, Algeria, Egitto, Etiopia, la tessitura degli accordi, la proposta di un Piano Mattei per investimenti nel Sud del mondo. In soli 6 mesi. I flussi migratori sono un fenomeno strutturale? In parte sì, in parte sono frutto di assolute emergenze, possono essere una risorsa solo se gestiti nella legalità, perché non c'è nessuna nazione al modo che abbia legalizzato l'immigrazione irregolare. garantendo il rispetto delle nostre conquiste, del nostro diritto. Ecco perché occorre eliminare la protezione speciale allargata, inasprire le pene per scafisti e trafficanti di morte che diffondono video per proporre viaggi crociera. La sinistra finge di non saperlo è prigioniera della sindrome da Ztl e dell'armocromismo. Con questo provvedimento mettiamo un'altra pietra sulla strada di un'accoglienza giusta, per assistere chi rispetta le regole e riportare a casa chi le trasgredisce. Per dare servizi agli immigrati regolari o ai profughi e non a coloro che vogliono gestirne l'affare. Fratelli d'Italia sostiene questo provvedimento, non ridarà certo la vita alle vittime di Cutro, ma ci auguriamo possa risparmiarla a migliaia di altri esseri umani indifesi". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia intervenendo in Aula sull'approvazione del decreto Migranti. (Rin)