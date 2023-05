Usa: interscambio commerciale globale in aumento a marzo, salgono esportazioni verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale degli Stati Uniti con il resto del mondo ha registrato un aumento nel mese di marzo, a causa soprattutto delle esportazioni di petrolio, gas naturale e automobili oltreoceano. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, la tendenza positiva è da imputare anche all’incremento delle esportazioni verso la Cina, dopo che Pechino ha rimosso le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. I numeri, che riflettono i cambiamenti registrati dalla domanda e dai prezzi, viene segnalato anche un aumento delle importazioni di beni di consumo da parte delle imprese statunitensi, che si accompagna però ad un calo relativamente ai materiali industriali. Nello specifico, a marzo le importazioni complessive hanno registrato un decremento su base mensile pari allo 0,3 per cento, attestandosi a 320,4 miliardi di dollari. Le esportazioni hanno invece segnato un aumento del 2,1 per cento, attestandosi a 256,2 miliardi di dollari. (Was)