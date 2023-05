Sardegna: l'Isola alla fiera ortofrutticola Mac Fruit di Rimini con quattro cooperative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche quest’anno – afferma l’assessore Satta – Mac Frut si conferma l’evento promozionale più importante per il settore in Italia, con oltre mille espositori. Per le nostre cooperative – prosegue l’esponente della Giunta Solinas – la fiera rappresenta la possibilità di far conoscere i propri prodotti e di incontrare clienti provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per la promozione della nostra Isola e dei suoi prodotti d’eccellenza. Ringrazio gli operatori del comparto – conclude l’assessore dell’agricoltura – per il loro instancabile lavoro che contribuisce a rendere grande il nome della Sardegna nel mondo”. (Rsc)