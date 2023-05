Abruzzo: bilancio approvato rendiconto della gestione 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto anno consecutivo la Giunta regionale ha approvato, nei termini di legge, il rendiconto della gestione 2022 che prevede movimentazioni complessive in termini di incassi e di pagamenti pari ad oltre 4,7 miliardi di euro. La Giunta ha anche provveduto all'adozione del Conto della gestione del Tesoriere dell'Ente e del riaccertamento delle poste creditorie e debitorie a residuo, in quanto riferibili alle annualità pregresse, per un ammontare complessivo pari a circa 6 miliardi di euro. Dall'analisi del Rendiconto, si evince che il disavanzo regionale – di ammontare pari a 449 milioni di euro nel 2019, annualità di insediamento dell'attuale amministrazione – al 31 dicembre 2022 è stato ridotto sino a 128 milioni di euro, con un miglioramento rispetto all'annualità 2021 pari a circa 123 milioni di euro. A seguito della conclusione del Giudizio di parificazione sul Rendiconto 2022 che la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti provvederà ad avviare nei prossimi giorni e della successiva approvazione con Legge del Rendiconto stesso, la Regione potrà rideterminare il piano di ammortamento del disavanzo riferibile agli esercizi 2014 e 2015, liberando così importanti risorse, inizialmente destinate alla copertura dello stesso piano di rientro. Risorse che saranno finalizzate ai più rilevanti servizi a beneficio della collettività e che andranno ad aggiungersi alle eventuali maggiori entrate che dovessero registrarsi nell'esercizio 2023, anche in virtù della ripresa delle attività economiche a seguito della cessazione della situazione emergenziale da Covid-19. (Gru)