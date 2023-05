Italia-Usa: Ucraina e Mediterraneo al centro dell'incontro tra McCarthy e Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina, la stabilità nel Mediterraneo, il rafforzamento del ruolo della diplomazia parlamentare e lo scenario geopolitico internazionale sono stati al centro dell'incontro odierno tra il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy. Lo fa sapere la Camera in una nota. McCarthy è giunto in Italia al termine di un lungo tour che lo ha portato anche in Israele, in Giordania e in Egitto. A Roma nel pomeriggio è stato ricevuto anche dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ha in programma un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Res)