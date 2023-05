Lavoro; Maione, avviato il tavolo per l'economica circolare di Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Promuovere la neutralità carbonica per mitigare i cambiamenti climatici; sviluppare sul territorio l'economia circolare; migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni; promuovere l'educazione ambientale e la cultura della sostenibilità, nei cittadini, nelle imprese e nelle istituzioni; sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati. Sono le cinque le proposte dell'assessorato all'Ambiente di Regione Lombardia illustrate oggi nella riunione del Tavolo Istituzionale Osservatorio Clima, Economia Circolare e Transizione Ecologica presieduto dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima Giorgio Maione. L'Osservatorio, che ha funzione di indirizzo e condivisione delle strategie generali, è tornato a riunirsi oggi a Palazzo Pirelli. "Lavoreremo - afferma l'assessore Maione - recependo anche le proposte trasversali relative ad altri settori di competenza di altri Assessorati regionali con cui faremo squadra, dato che è questo il nostro modo di svolgere la funzione politica e legislativa". Gli obiettivi sono: incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche; promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali; migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche. Puntare sull'Economia circolare - chiosa l'assessore - vuol dire scommettere su uno sviluppo centrato sulla sostenibilità, l'innovazione, la partecipazione e la condivisione, per garantire in una prospettiva strategica il più alto valore possibile nelle risorse impiegate per ottimizzare la produzione di beni, di ridurre i consumi, lo spreco, di valorizzare gli scarti e i rifiuti". "Lavorare verso un modello di economia circolare - continua - offre rilevanti opportunità per l'economia, l'ambiente, l'occupazione e la competitività. Con questa convinzione e con questo spirito parte per la XXII legislatura l'Osservatorio per consentire il confronto con le principali realtà rappresentative del mondo dell'economia, dell'impresa, del lavoro, della società civile e delle associazioni ambientaliste. In prospettiva, inoltre, vogliamo attivare focus su specificità territoriali".