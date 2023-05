Pakistan: Khan, Alta corte di Islamabad concede proroga cauzione preventiva in nove procedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Islamabad ha concesso a Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, la proroga della protezione preventiva dall’arresto in nove procedimenti a suo carico. Sette casi sono relativi ai disordini del 18 marzo davanti al complesso giudiziario della capitale. Il collegio competente, di due giudici (Aamer Farooq e Miangul Hassan Aurangzeb), ha prorogato la cauzione preventiva per dieci giorni, fino al 14 maggio. Negli altri due casi (affidati al solo giudice Farooq) – uno legato a una protesta contro la Commissione elettorale e l’altro a una denuncia per istigazione all’odio contro le istituzioni – la proroga è stata estesa per cinque giorni, fino al 9 maggio. (segue) (Inn)