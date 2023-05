Olimpiadi 2026: Zaia, in Cabina regia definito piano investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cabina di regia “abbiamo definito il piano degli investimenti, tra cui la variante di Cortina, la variante di Longarone, e definito tutte le opere sportive necessarie perché i giochi si possano realizzare”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, lasciando palazzo Chigi al termine della riunione della Cabina di regia su Milano-Cortina 2026. “Il villaggio olimpico – ha proseguito – è confermato con l’opzione del noleggio e quindi verrà smantellato anche per non fare occupazione di suolo per risparmiare. Si va nella direzione della zona di Fiammes”, ha concluso Zaia. (Rin)