Migranti: Biancofiore (Cd'I-Nm), parole ministro francese contro Meloni ingiuste e scorrette

- "Sono inascoltabili e inaccettabili oltre che scorrette le parole nei confronti del nostro governo del ministro dell'Interno d'Oltralpe. Peraltro, sono contrarie allo spirito dell'Unione europea che si fonda su principi e valori comuni. Ci aspettiamo che il presidente Macron e la premier Borne le smentiscano con chiarezza. Non è in questo modo che si può gestire il fenomeno migratorio, certamente non lo si può fare attraverso i muri che la Francia autonomamente, non da oggi, prova a erigere al confine italiano di Ventimiglia. Serve, come è evidente a tutti e credo cominci ad esserlo anche per l'Ue, cooperazione e unità di azione che non si possono realizzare senza rispetto reciproco, quello che manca incredibilmente da parte francese. Alla presidente Meloni e al nostro governo giunga piena e incondizionata solidarietà e appoggio". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. (Rin)