Taiwan: rappresentante commerciale, tensioni con la Cina non inneschino "paure inutili"

- Le aziende di Taiwan specializzate nella produzione di semiconduttori espanderanno le loro operazioni negli Stati Uniti nonostante le tensioni con la Cina, che non devono innescare "paure inutili". Lo ha dichiarato il rappresentante commerciale di Taipei, John Chen-Chung Deng, a margine di una visita condotta a Washington questa settimana, a capo di una delegazione che terrà colloqui con i rappresentanti del commercio statunitense. Deng, ripreso oggi dal quotidiano "Taiwan News", ha parlato diffusamente delle tensioni con la Cina nello Stretto, pronunciandosi sull'eventualità di un'offensiva da parte di Pechino. "Dovremmo evitare qualsiasi esagerazione o retorica che non rifletta la situazione reale, che crei paure...paure inutili", ha detto Deng, secondo cui il presidente Xi Jinping "non si sentirà mai abbastanza sicuro" da invadere Taiwan. (segue) (Cip)