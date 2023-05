Migranti: Casini, Tajani non agisca con ritorsioni e Darmanin rilegga Trattato Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ministro Tajani vorrei suggerire un vecchio detto per rispondere al ministro francese dell'Interno Darmanin: chi ha più intelligenza, l'adoperi. Non serve reagire con altre ritorsioni nei confronti di chi non conosce la buona educazione. Serve rimanere coerenti coi principi europei e con il Trattato di amicizia del Quirinale sottoscritto da Italia e Francia. Forse non sarebbe male se il ministro Darmanin volesse rileggerlo". Lo scrive il senatore Pier Ferdinando Casini su Facebook.(Rin)