Etiopia: governo del Tigrè riceve delegati agenzie Onu, focus su ripresa e aiuti umanitari

- Il governo regionale ad interim del Tigrè ha ricevuto oggi una delegazione delle agenzie delle Nazioni Unite che lavorano nel Paese, con la quale ha discusso della ripresa regionale. Lo riferisce su Twitter il governatore regionale Getachew Reda, l'ex portavoce del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) nominato in questo ruolo dopo la fine del conflitto, a novembre scorso. I delegati Onu, guidati dalla coordinatrice regionale Catherine Sozi, hanno discusso in particolare di come partecipare alla ricostruzione del Tigrè dopo il conflitto che lo ha coinvolto per due anni e del loro ruolo nella fornitura di sforzi umanitari nella nostra regione. "Abbiamo concordato di collaborare e lavorare a stretto contatto per mantenere la pace e la stabilità nel Tigrè, rafforzare le strutture amministrative, fornire servizi di base, creare posti di lavoro e mezzi di sussistenza attingendo alle forze collettive del popolo e dell'amministrazione del Tigrè e delle agenzie delle Nazioni Unite", scrive Reda, aggiungendo che durante l'incontro è stata inoltre sottolineata "la necessità di rafforzare il titolo locale e l'attuazione dei progetti e di evitare l'uso di strutture parallele". L'incontro avviene dopo che ieri il Programma alimentare mondiale dell'Onu e l'Agenzia degli Stati Uniti per la cooperazione Usaid hanno sospeso le consegne di cibo nel Tigrè, nel nord dell'Etiopia, in seguito alla scoperta del furto di aiuti umanitari. Lo ha riferito ai media l'amministratrice di Usaid, Samantha Power, spiegando che le spedizioni di cibo sono state dirottate e vendute sul mercato locale. Le consegne alimentari, ha detto, riprenderanno una volta che ci sarà la certezza che queste possano arrivare a destinazione. Su questo tema Reda ha annunciato la formazione di una task force per contrastare i furti di aiuti. (Res)