Milano: Censi, - 4,3 per cento dei veicoli entrati in Area B rispetto all'anno scorso

- I dati "dicono che solo l'otto per cento dei veicoli sta utilizzando le misure di accompagnamento per Area B e che questi numeri stanno diminuendo progressivamente. Per noi è ovviamente un successo". Lo dichiara Arianna Censi, assessora alla Mobilità, che oggi ha presentato i numeri sugli ingressi in Area B ai capigruppo in Consiglio comunale. Nei primi tre mesi del 2023 i varchi di Area B hanno registrato nelle fasce orarie di attivazione una media giornaliera di 384.875 veicoli differenti, corrispondenti a 626.771 transiti medi giornalieri. Confrontando i dati con lo stesso periodo di funzionamento nel 2022, la riduzione dei transiti medi giornalieri è pari a -4,3 per cento. Sempre nello stesso periodo (gennaio-marzo 2023) i veicoli che hanno usufruito delle misure di accompagnamento (50 ingressi in deroga, pass invalidi, Move-in e altre deroghe) si attestano a meno dell'8 per cento del totale dei veicoli che accedono quotidianamente in Area B. "Se qualcuno vuole trasformare Area B in una 'congestion charge' e quindi non limitare solo le auto inquinanti – aggiunge l'assessora Censi – può ovviamente fare tutte le proposte del caso, ma non può giudicare il successo di questo provvedimento con i criteri di un altro che non è mai stato introdotto. Aggiungo che i singoli dati giornalieri non hanno alcun significato senza una valutazione complessiva del periodo, perché possono dipendere da fattori esterni come il meteo o le giornate di sciopero dei mezzi pubblici - tre nel mese di marzo - che possono modificare e di molto i numeri". (segue) (Com)