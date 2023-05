Milano: Censi, - 4,3 per cento dei veicoli entrati in Area B rispetto all'anno scorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i veicoli che usufruiscono delle misure di accompagnamento, il 2,6 è rappresentato dai veicoli con pass invalidi, i veicoli aderenti al Move-In sono l'1,9 per cento, quelli con deroga ambientale (50 ingressi) il 3,3 per cento, mentre le altre deroghe rappresentano solo lo 0,2 per cento. L'andamento delle frequenze degli accessi effettuati da veicoli in deroga ambientale sottolinea l'occasionalità degli ingressi di tale categoria. Infatti l'89,1 per cento dei veicoli che stanno utilizzando i 50 ingressi ha utilizzato al massimo dieci giornate di accesso e solo l'1,1 per cento, pari a 3.931 veicoli, ha già raggiunto la soglia limite. Sono 60.798 i veicoli con pass invalidi che nel 2023 hanno effettuato almeno un ingresso e 2.798 le auto storiche. Sono 161 i mezzi utilizzati per recarsi al pronto soccorso, che necessitano la registrazione della targa entro le 24 ore, mentre 2.478 sono i lavoratori turnisti che hanno effettuato almeno un ingresso. Infine, i veicoli che hanno installato il Move-in sono in totale 53.414. Per quanto riguarda le misure di accompagnamento introdotte successivamente: nel 2023 sono 1.215 quelli che possono entrare in Area B in attesa dell'arrivo della nuova auto non inquinante già acquistata, 20 coloro che hanno un abbonamento nei parcheggi di interscambio in Area B e 259 quelli che ne hanno diritto per un reddito inferiore ai 20mila euro di Isee. (Com)