Decreto Migranti: Trancassini (Fd'I), pugno duro contro scafisti e accoglienza a chi ne ha diritto

- Il decreto legge approvato oggi "va in questa direzione: pugno duro con gli scafisti e aiuti a chi ha diritto all'accoglienza seguendo le leggi dello Stato e il diritto internazionale". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. "L'immigrazione è un fenomeno che va regolato, l’opposizione deve farsene una ragione. Il Governo vuole contrastare i trafficanti di esseri umani e promuovere invece gli ingressi legali secondo le necessità della nostra nazione e delle nostre imprese, accogliendo chi ha diritto alla protezione internazionale - spiega -. L’Italia avrà degli strumenti efficaci per contrastare questi criminali, riducendo le partenze e le tragedie in mare", conclude.(Com)