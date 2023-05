Russia: "Fontanka", drone caduto nel centro di San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone di origine sconosciuta è caduto in Piazza del Palazzo, nel centro di San Pietroburgo. Lo ha riferito il portale di informazione pietroburghese "Fontanka", secondo cui l'aeromobile è stato avvistato mentre si stavano svolgendo le prove della parata militare che si terrà il 9 maggio in occasione della Giornata della Vittoria. Secondo "Fontanka", il drone ha volato per diversi metri ed è poi caduto sull'asfalto in un angolo della piazza. Un uomo sconosciuto si è avvicinato al drone e lo ha raccolto, ed è stato poi portato via dalla polizia. "Fontanka" ha affermato che si potrebbe trattare di una prova per i sistemi di ricognizione dei droni collocati sui tetti degli edifici adiacenti. A San Pietroburgo è attualmente in vigore di utilizzo di droni senza un permesso. (Rum)