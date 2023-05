Siria: segretario Lega araba, "possibile reintegro di Damasco entro il vertice del 19 maggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reintegro della Siria nella Lega araba potrebbe avvenire anche prima del prossimo vertice previsto il 19 maggio a Riad, in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, in un'intervista all'emittente televisiva egiziana "El Sharq Tv", riferendo che il ritorno di Damasco nell'organizzazione, dopo l'estromissione avvenuta nel 2011, "è possibile, soprattutto alla luce del fatto che il conflitto in Sudan potrebbe prolungarsi più del dovuto". Il percorso di reintegro della Siria nell'organizzazione "deve avvenire per tappe", secondo le norme giuridiche previste dalla Carta della Lega araba. La prima fase prevede "un incontro, poi la discussione tra gli Stati membri della Lega e infine un accordo", che deve essere approvato all'unanimità. Aboul Gheit ha infine sottolineato che il rinvio del ritorno di Damasco alla Lega può essere ostacolato "solo da un evento importante". In un’altra intervista, il segretario generale aveva riferito che vi sono, infatti dei “passi graduali” da compiere legati alle norme giuridiche previste dalla Carta della Lega araba. Inoltre, secondo Aboul Gheit, la Siria non è stata espulsa dall’organizzazione, ma la sua adesione è stata semplicemente sospesa. Ad ogni modo, un Paese o un gruppo di Paesi ha il diritto di chiedere una discussione sulla questione del ritorno della Siria nella Lega araba, e, in caso di accordo sul reintegro di Damasco, sarà convocato un incontro straordinario a livello di ministri degli Esteri arabi, ha precisato Aboul Gheit. (segue) (Res)