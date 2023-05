Ue-Cina: Dombrovskis, evitare dipendenze su materie prime rare nel rapporto commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve evitare di sviluppare una dipendenza sulle materie prime rare dalla Cina. Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso del Forum economico di Bruxelles. "Ho detto di non permettere lo sviluppo di nuove dipendenze strategiche, ad esempio per quanto riguarda molti metalli rari, per cui la Cina ha chiaramente una posizione dominante. Ciò che vogliamo sviluppare non è una dipendenza strategica, ma una catena di approvvigionamento diversificata e resiliente", ha spiegato Dombrovskis. "Questo è quello che vogliamo ottenere attraverso la nostra strategia sulle materie prime, ma anche, più in generale, perseguendo accordi commerciali e altre forme di partnership in tutto il mondo. Per quanto riguarda la Cina, le relazioni commerciali sono ancora molto importanti, perché Pechino è il nostro secondo partner, anche se sappiamo che il rapporto commerciale è asimmetrico", ha concluso Dombrovskis.(Beb)