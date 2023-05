Serbia: minorenne accoltella insegnante e un alunno, è il quarto caso di emulazione della strage a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono verificati oggi in Serbia quattro casi di emulazione riconducibili alla strage avvenuta ieri nella scuola primaria Vladislav Ribnikar di Belgrado. Il più grave ha visto la polizia arrestare una ex studentessa (nata nel 2007) della scuola internazionale di Belgrado Rudjer Boskovic, colpevole di aver ferito con un'arma da taglio uno studente e un insegnante. Sempre nella giornata di oggi, in una scuola primaria di Obrenovac (cintura metropolitana di Belgrado), uno studente di 14 anni ha estratto una pistola di plastica dallo zaino e l'ha puntata in direzione dei compagni. L'episodio è avvenuto stamane dopo il minuto di silenzio che ha preceduto l'inizio delle lezioni in segno di lutto a seguito della sparatoria di ieri. Quando l'insegnante ha lasciato da soli gli alunni in classe per un breve periodo, un compagno dello stesso studente avrebbe preso la pistola, per gettarla probabilmente nel cestino della spazzatura, ma un terzo l'avrebbe afferrata e sventolata in classe. L’addetto alla sicurezza dell’istituto ha reagito immediatamente e l'insegnante e lo psicologo sono stati informati dell'accaduto. Il padre del ragazzo è stato in seguito arrestato. (segue) (Seb)