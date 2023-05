Bosnia: domani giornata di lutto nazionale anche in Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sarà una giornata di lutto nazionale anche nella Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) a causa della tragedia avvenuta ieri nella scuola primaria di Belgrado Vladislav Ribnikar, in cui sono rimasti uccise nove persone e sette sono rimaste ferite. Lo ha deciso il governo di Banja Luka oggi in seduta straordinaria, secondo quanto riporta la stampa serba. Il primo ministro dell'entità Radovan Viskovic ha sottolineato che i ministeri dell'Istruzione e della cultura e il ministero degli Interni sono incaricati di preparare delle informazioni sullo stato della delinquenza giovanile nella Repubblica Srpska. "Purtroppo, negli ultimi anni, abbiamo assistito a un peggioramento della situazione per quanto riguarda la delinquenza minorile. La polizia sarà in servizio davanti alle scuole", ha detto il premier nella conferenza stampa dopo la sessione straordinaria. "A partire da domani terremo una serie di incontri in modo che i presidi di tutte le scuole presentino una dichiarazione scritta sullo stato di sicurezza nelle scuole. Cercheremo di mettere in sicurezza le scuole con la videosorveglianza, per controllare in qualche modo chi può avvicinarsi alla scuola", ha aggiunto. Alla sessione hanno partecipato anche il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik, il presidente dell'Assemblea nazionale Nenad Stevandic e l'esponente serba e presidente di turno della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina Zeljka Cvijanovic. (Seb)