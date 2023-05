Imprese: Borghese (Maie) incontra Lollobrigida, valorizzare Made in Italy in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro stamani tra il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il senatore Mario Alejandro Borghese, parlamentare del Maie. Al centro del cordiale colloquio – riferisce una nota – la necessità di valorizzare il Made in Italy in tutta l'America Latina, dove esistono grandi potenzialità di sviluppare ulteriormente il commercio dei prodotti agroalimentari italiani, già molto apprezzati dalla popolazione. Altro tema la situazione degli italiani nel Continente e le prospettive politiche del futuro. "Concordo con il ministro Lollobrigida – ha dichiarato il senatore Borghese – sulla necessità di cooperare per incrementare il commercio delle eccellenze italiane nel settore agroalimentare come in altri settori, in cui le imprese italiane sono considerate le migliori al mondo. C'è la mia massima disponibilità a favorire questa azione del governo Meloni che rappresenta anche per i Paesi dell'America latina un'occasione di crescita. Un'altra questione non scollegata dal Made in Italy è la scelta della sede per il prossimo Expo a cui aspira con buone possibilità Roma". (Rin)