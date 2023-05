Agroalimentare: Zanettin (FI), fermare speculazioni grano, bene Lollobrigida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia apprezza e condivide le parole del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che nel corso del question time ha sottolineato l'attenzione del governo per la situazione anomala che riguarda il mercato del grano e dei prodotti da esso derivati. Mentre infatti le quotazioni del prezzo del grano crollano, non si assiste ad una diminuzione del prezzo della semola o della pasta che, al contrario, hanno subito un'impennata negli scaffali dei supermercati. Una discrasia che si ripercuote negativamente sui consumatori. Inoltre la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro, presenta dinamiche che incidono negativamente sui prezzi che, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori. E' senza dubbio rassicurante la volontà espressa dal ministro Lollobrigida di ricomporre la Commissione prezzi unica nazionale (Cun), il solo strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano, la cui attività si era interrotta nel 2022. Auspichiamo che siano anche messi in campo tutti gli strumenti necessari a combattere quegli intollerabili fenomeni speculativi che indeboliscono profondamente il nostro comparto agricolo". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso del question time con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. (Rin)