Serbia: presidente Vucic annuncia cambiamenti "profondi e fondamentali" in politica estera

- Ci saranno cambiamenti "profondi e fondamentali" nella politica estera della Serbia a seguito dell'accettazione della richiesta di Pristina volta all'adesione al Consiglio d'Europa. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo la riunione di oggi del governo di Belgrado sulla situazione attuale in Kosovo, a cui ha partecipato su richiesta della premier Ana Brnabic. Lo riporta la stampa locale. Vucic ha in seguito sottolineato che a causa del voto di ieri Belgrado "non deve rompere i rapporti con tutti nel mondo". "Grazie a Ungheria, Spagna, Cipro, Romania, Azerbaigian, Georgia che hanno sostenuto il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Non dobbiamo dimenticare ciò che hanno fatto per noi e dobbiamo sempre sapere che questi Paesi vengono prima di tutti gli altri", ha precisato Vucic. (segue) (Seb)