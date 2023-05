Casa: Pavoni (ANCE Lombardia), i prezzi di Milano non sono accessibili per una famiglia normale - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- I prezzi di Milano "non sono accessibili a una famiglia media normale, con lavoro dipendente. Si tratta di una conseguenza della crescita e del fatto che Milano è una città che interessa a tutto il mondo, creando così questa tensione sul mercato. Forse l’unica soluzione è che la Regione tramite i suoi enti crei situazioni per cui anche queste persone possano rimanere in città". Lo ha dichiarato il presidente di ANCE Lombardia, Tiziano Pavoni, a margine della conferenza stampa sull’andamento del comparto edilizia e costruzioni in Lombardia del 2022. (Video: Agenzia Nova) (Rem)