Roma: Santori (Lega), pubblico interesse stadio deve essere unico obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è favorevole alla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata, ma chiediamo la massima attenzione ad ogni particolare per garantire in ogni fase il pubblico interesse e valorizzare un quadrante della città, oggi in abbandono, a vantaggio del territorio e di tutti i cittadini. Lo ha dichiarato il consigliere capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori nel corso dell'intervento tenuto oggi in Aula Giulio Cesare, dove l'Assemblea si è riunita per deliberare la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto dello stadio della Roma. "Viabilità, trasporti, verde pubblico. I dubbi sono molti, evidenziati dai pareri di Atac e Agenzia della Mobilità, così come dagli enti che hanno inviato un parere nella conferenza preliminare, ma soprattutto dai residenti nei territori coinvolti, a partire dal IV Municipio. Anac ha già chiesto maggiore trasparenza, quella stessa che domanda la Lega insieme al necessario confronto per assicurare la correttezza e la reale sostenibilità dell'intera opera. Stiamo preparando ordini del giorno per discutere, fare luce e avere garanzie su tutti quegli aspetti che al momento rivelano un percorso quantomeno incerto. I troppi verbi coniugati al futuro non persuadono: ogni passo deve essere misurato e calcolato usando un solo calibro: l'interesse pubblico", ha concluso Santori. (Com)