Veneto: Martella (Pd), centro commerciale e torre rischiano di compromettere villaggio San Marco

- Una torre di 60 metri e un centro commerciale rischiano di compromettere un esempio di architettura del Novecento come il Villaggio San Marco situato a Mestre. Lo ha affermato Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito democratico che ha depositato un'interrogazione al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in settima Commissione al Senato sul tema. Martella scrive chiedendo al ministro se "sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di preservare l'importante esempio di architettura e urbanistica del novecento costituito dal 'Villaggio San Marco' di Mestre come l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 138 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42". Il senatore si dice infatti preoccupato perché l'amministrazione comunale vorrebbe trasformare l'area grande 25 mila metri quadrati in una zona in zona residenziale e commerciale, realizzando una torre alta 6.600 metri quadri. "Dalla sua realizzazione a oggi - conclude Martella - il Villaggio San Marco ha mantenuto sia l'originale impianto urbanistico che i caratteri architettonici delle diverse tipologie edilizie che lo compongono. L'attuazione di questi interventi produrrà una irreversibile compromissione dei valori storico- testimoniali e dell'assetto socio-economico del quartiere. Inoltre, gli abitanti del quartiere sono stati completamente esclusi da ogni forma, seppur prevista, di confronto e di concertazione per quel che concerne gli strumenti di pianificazione urbanistica". (Rev)