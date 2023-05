Brasile: ministro degli Esteri Vieira in visita ufficiale in Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, è atterrato ieri sera in Bolivia per una visita ufficiale che si terrà oggi. Vieira aprirà la giornata incontrando l'omologo Rogelio Mayta, per colloqui su temi "di interesse bilaterale", cui seguirà una conferenza stampa congiunta, si legge in una nota della cancelleria boliviana. Il titolare della diplomazia brasiliana è poi atteso a una "visita di cortesia" col presidente della Bolivia, Luis Arce, un colloquio con il vicepresidente David Choquenhuanca e quindi con il presidente della Camera dei deputati, Jerges Mercado. Vieira guida una delegazione composta, tra gli altri, dall'ambasciatore straordinario per il Cambio climatico, Luiz Alberto Figueredo, dal direttore del dipartimento di Integrazione regionale, Christian Vargas e dai consiglieri Ricardo Monteiro e Daniel Falcon. (Brb)