Decreto Migranti: Mauri (Pd), maggioranza si piega a Lega

- "Non posso nascondere l'amarezza e l'indignazione del gruppo del Partito democratico per un decreto come questo: vergognoso, ipocrita, demagogico e vigliacco. Si tratta di semplice propaganda giocata sulla pelle di chi vive il dramma della emigrazione forzata. Noi ci ribelliamo a questa logica ancora prima che come rappresentanti delle istituzioni, come donne e uomini liberi. Liberi dai vostri pregiudizi, dal vostro odio verso chi è diverso, dalla paura che voi provate ad amplificare. Voi volete gente fantasma nelle città, nelle piazze e in giro per le strade italiane, perché poi volete fare la campagna elettorale proprio su quelli che avete cacciato nell'irregolarità, sperando che vadano nell'illegalità". Lo ha detto il deputato democratico, Matteo Mauri, intervenendo in Aula, alla Camera, per annunciare il voto contrario del Pd al decreto Cutro. "I nostri valori, la nostra consapevolezza della complessità del contesto che ci circonda e la nostra razionalità, sono i criteri che ci hanno guidato quando abbiamo approvato il decreto immigrazione del 2020, con cui abbiamo fatto una cosa sostanzialmente: cancellato i decreti Salvini perché indegni per un Paese moderno e civile - ha aggiunto il parlamentare -. Oggi invece la maggioranza, compresa Forza Italia, si piega alla volontà della Lega. Quanto avvenuto vicino la costa di Cutro avrebbe dovuto risvegliare i sentimenti portandoci a riflettere. E invece, oggi, voi avete scelto di sfregiare quel nome".(Rin)